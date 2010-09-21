Телеканал ТВі звернувся до Вищого адмінсуду

Юристи каналу ТВі (ТОВ «ТелеРадіоСвіт») 20 вересня звернулися до Вищого адміністративного суду з касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня 2010 року, якою канал був позбавлений низки ефірних частот.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, у скарзі канал просить суд скасувати постанову апеляційного суду і направити справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

“Не погоджуючись з прийнятою апеляційним адміністративним судом постановою телекомпанія ТВі посилається, зокрема, на те, що суд своєю постановою фактично залишив телеканал без можливості здійснювати мовлення не тільки на тих частотах, що видавались на підставі рішень від 27 січня 2010 року, але й на інших частотах, які видавались на підставі інших рішень, що не оскаржувались у даній справі”, – йдеться у повідомленні.

Прес-служба нагадує, що суд визнав такими, що втратили чинність, низку додатків до ліцензії, що належить телеканалу ТВі. Зокрема, додатки 6 і 6/а, в яких містився перелік всіх радіочастот, на яких мав право здійснювати мовлення ТВі, і серед яких були частоти, отримані задовго до прийняття скасованих судом рішень Національної ради.

Також у скарзі юристи каналу посилаються на те, що суд присвоїв собі повноваження позивачів і самостійно змінив заявлені ними позовні вимоги. Зокрема, позивачі просили суд анулювати додатки до ліцензії каналу ТВі. Проте суд, встановивши, що такі вимоги не можуть бути задоволені, замість того щоб відмовити у позові, як то буває у «звичайних» справах, вирішив за власною ініціативою «переписати» позовні заяви телеканалів групи «Інтер» і розглядати вже самостійно змінені вимоги.

Крім того, телеканал ТВі, із посиланням на практику Європейського суду з прав людини, зазначає, що ліцензіат може бути позбавлений чинної ліцензії лише в тому випадку, якщо ним вчинені певні неправомірні дії. “Практика Європейського суду в таких справах однозначна — власник ліцензії не може позбавлятись своєї ліцензії якщо ним не вчинено жодних неправомірних дій, а всі порушення вчинені виключно з боку самої держави в особі її компетентного органу. Але апеляційний суд прийняв постанову всупереч численним рішенням Європейського суду, що не відповідає міжнародним зобов’язанням України перед Радою Європи”, – наголошується у повідомленні.

Також у касаційній скарзі містяться посилання і на інші численні порушення закону, що були допущені Київським апеляційним адміністративним судом при вирішенні даної справи.

“Відповідно до статті 214-1 Кодексу адміністративного судочинства України касаційна скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи”, – зазначають у прес-службі ТВі.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5 канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому