Держкомпідприємництва пропонує скасувати деякі документи

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва пропонує скасувати звітні і облікові документи, існування яких недоцільне. Комітет готує проекти нормативно-правових актів для відміни таких документів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

"Йдеться, зокрема, про бланки посвідчень на відрядження, нотаріально завірені доручення на управління автомобілями, шляхові листи державних службових автомобілів і т. д"., - сказано в повідомленні комітету.

"Усі ці документи є анахронізмом, - зазначає голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ. - Наприклад, бланк відрядження не є документом бухгалтерської звітності, його неважко підробити. У той же час, людей змушують проставляти на ньому печатки, витрачати час, хоча чи була людина у відрядженні, можна легко перевірити за квитками. Цей документ - просто зайвий адміністративний бар'єр".

Не обгрунтоване існування і шляхових листів, які видають водіям державних службових автомобілів. Документ не дозволяє контролювати пробіг автомобіля, адже для цього необхідно фіксувати показники спідометра або показники пального. У той же час, відмітка лікаря на шляховому листі дублюється в журналі проходження медогляду і допуску водія до роботи.

Європейський досвід свідчить про недоцільність нотаріально завірених доручень на водіння автомобілем. У розвинених країнах від них вже відмовилися. Там водієві досить від руки написати подібний документ, щоб передати право управління транспортним засобом іншій особі.

Доцільність існування цих і ряду інших звітних і облікових документів вивчатиметься у рамках виконання доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо максимальної дерегуляції підприємницької діяльності в Україні.

Відміна формальних паперів дозволить державі заощадити кошти на друк бланків багатомільйонними накладами і скоротити адміністративне навантаження.