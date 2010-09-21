Держкомпідприємництва готує скасуваняя деяких звітних документів

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва пропонує скасувати звітні й облікові документи, існування яких недоцільне. Комітет готує проекти нормативно-правових актів для відміни таких документів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

«Йдеться, зокрема, про бланки посвідчень на відрядження, нотаріально завірену довіреність на управління автомобілями, шляхові листи державних службових автомобілів тощо», - йдеться в повідомленні комітету.

«Усі ці документи є анахронізмами, – відзначає голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ. – Наприклад, бланк відрядження не є документом бухгалтерської звітності, його неважко підробити. Разом з тим, людей змушують проставляти на ньому печатку, витрачати час, хоча чи була людина у відрядженні, можна легко перевірити за квитками. Даний документ – просто зайвий адміністративний бар`єр».

Не обґрунтоване існування й шляхових листів, які видаються водіям державних службових автомобілів. Документ не дозволяє контролювати пробіг автомобіля, адже для цього необхідно фіксувати показники спідометра або показники пального. Водночас, відмітка лікаря на шляховому листі дублюється в журналі проходження медогляду й допуску водія до роботи.

Європейський досвід свідчить про недоцільність нотаріально завіреної довіреності на водіння автомобілем. У розвинених країнах від них вже відмовилися. Там водієві досить від руки написати такий документ, аби передати право управління транспортним засобом іншій особі.

Доцільність існування цих і низки інших звітних і облікових документів вивчатиметься в рамках виконання доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про максимальне дерегулювання підприємницької діяльності в Україні.

Відміна формальних паперів дасть змогу державі заощадити кошти на друкуванні бланків багатомільйонними накладами і скоротити адміністративне навантаження.