У Кіровоградській області вантажоперевезення збільшилися на 7%

У січні-серпні 2010 року транспортні підприємства Кіровоградської області перевезли 5,859 млн. тонн вантажів, що на 7,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Вантажообіг в області збільшився на 5,4% і склав 16,4 млн. тонн/км.

Залізницею в січні-серпні транспортовано 3,8 млн. тонн вантажів, що на 9,1% більше показника січня-серпня 2009 року. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів (у 4,3 разу), лісових матеріалів (на 32,4%), чорних металів (на 17,7%), будівельних вантажів (на 4,6%). У той же час скоротилися перевезення кам'яного вугілля (на 71,1%), зерна і продуктів змелу (на 21,5%), відходів чорних металів (на 5,5%).

Вантажообіг залізничного транспорту в січні-серпні 2010 року склав 16,1 млн. т/км, що на 5,6% більше, ніж за 8 місяців минулого року.

Підприємства автомобільного транспорту в області в січні-серпні перевезли 2 млн. тонн вантажів, що на 3,9% більше порівняно з січнем-серпнем 2009 року. Вантажообіг скоротився на 2,6% - до 327,9 млн. т/км.

Підприємства авіаційного транспорту за 8 місяців перевезли 4,8 тис. тонн вантажів, що на 28,8% більше, ніж у січні-серпні 2009 року. Вантажообіг скоротився на 18,5% і склав 2,1 млн. т/км.