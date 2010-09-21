У Кіровоградській області пасажироперевезення скоротилися на 13%

У січні-серпні цього року пасажирські перевезення в Кіровоградській області скоротилися на 13,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склали 56,4 млн. осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Пасажирообіг зменшився на 7,5% і склав 745,3 млн. пасс./км.

У січні-серпні 2010 року автомобільним транспортом перевезено 54,5 млн. пасажирів або на 11,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Пасажирообіг збільшився на 2,3% і склав 709,5 млн. пас./км.

Авіаційним транспортом скористалися 58,6 тис. пасажирів або на 6,4% більше ніж в січні-серпні минулого року. Пасажирообіг скоротився на 4,8% і склав 25,9 млн. пасс./км.

У січні-серпні 2010 року тролейбусами перевезено майже 1,8 млн. пасажирів, що на 88,4% менше, ніж за 8 місяців 2009 року.