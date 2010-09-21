ВР планує зобов’язати перевізників перевіряти у пасажирів документи

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 288 з 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом передбачено зобов'язати перевізників перевіряти перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до держави слідування, а також встановити відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього обов'язку, що привело до перевезення або спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів.

Пропонують внести зміни щодо встановлення обов'язку комерційних перевізників перевіряти у пасажирів документи, необхідні для в'їзду до України або для в'їзду до іноземної держави з України, у: Повітряний кодекс України; Кодекс торговельного мореплавства України; Закон України "Про залізничний транспорт"; Закон України "Про автомобільний транспорт".

При цьому, в обов'язки комерційних перевізників увійде лише перевірка наявності документів, а не їх достовірності.

Зміни до Закону "Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду до України" передбачають поширення його положень, окрім повітря, також на залізничні, автомобільні і морські перевезення.

При цьому пропонують встановити фінансові санкції до перевізників, які здійснюють міжнародне перевезення пасажирів, котрі не мають належних документів для в'їзду до України або для в'їзду до іноземної держави з України.

Їх розмір запропоновано визначити з урахуванням практики європейських держав, які вже ввели відповідні норми.