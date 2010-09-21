Парламент зобов’язав МВС створити контактну мережу для протидії кіберзлочинності
Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність".
Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 249 з 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Конвенція про кіберзлочинність була підписана 23 листопада 2001 року в Будапешті. Україна ратифікувала її 7 вересня 2005 року.
Цим законом передбачено, що в Україні органом, на який покладають повноваження зі створення і функціонування цілодобової контактної мережі для надання термінової допомоги при розслідуванні злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними, переслідування осіб, яких звинувачують у скоюванні таких злочинів, а також зборі доказів в електронній формі, є Міністерство внутрішніх справ України.
Крім того, у законі вказано, що цілодобовий контактний пункт з питань протидії кіберзлочинності буде створений на базі Міністерства внутрішніх справ в межах його штатної численості.