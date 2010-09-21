Перевізники будуть перевіряти у пасажирів документи?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 288 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено запровадження обов`язку перевізників перевіряти перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в`їзду до держави прямування, а також відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього обов`язку, що призвело до перевезення чи спробу перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів.

Пропонується внести зміни щодо встановлення обов’язку комерційних перевізників перевіряти у пасажирів документи, необхідні для в’їзду в Україну чи для в’їзду в іноземну державу з України, до: Повітряного кодексу України; Кодексу торговельного мореплавства України; Закону України «Про залізничний транспорт»; Закону України «Про автомобільний транспорт».

При цьому до обов’язків комерційних перевізників буде віднесено лише перевірку наявності документів, а не їхньої справжності.

Зміни до Закону «Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в’їзду в Україну» передбачають поширення його положень, крім повітряних, також на залізничні, автомобільні і морські перевезення.

При цьому пропонується встановити фінансові санкції до перевізників, що здійснюють міжнародне перевезення пасажирів, які не мають належних документів для в’їзду в Україну чи для в’їзду в іноземну державу з України.

Їхній розмір запропоновано визначити з урахуванням практики європейських держав, що вже запровадили відповідні норми.