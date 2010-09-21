Відкрито термінал «F» в аеропорту «Бориспіль». У церемонії взяв участь Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії відкриття термінального комплексу "F" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії, В. ЯНУКОВИЧ привітав усіх присутніх з відкриттям нового терміналу.

Глава держави зазначив, що будівельники на цьому майданчику продемонстрували, що в Україні є фахівці високого рівня, який відповідає світовим стандартам.

Він високо оцінив якість будівельних робіт.

"Кожен господар, який живе в приватному або державному будинку, він завжди піклується про те, щоб вхід був такий, який давав би йому настрій, коли він заходить у своє житло. Так чи ні"?, - запитав В. ЯНУКОВИЧ у присутніх.

За його словами, Україна заслуговує, щоб вхід у державу виглядав гідно.

В. ЯНУКОВИЧ висловив надію, що відкриття нового терміналу в аеропорту "Бориспіль" є лише першим кроком. "Далі ми будуватимемо ще декілька терміналів, які дійсно зроблять "Бориспіль" одним з кращих сучасних аеропортів світу. Сподіваюся, що ми з вами пишатимемося тим, що ми це зробили власними руками", - підкреслив Президент.