"АероСвіт" 31 жовтня відкриє регулярні прямі рейси між Києвом та Копенгагеном

Авіакомпанія "Аеросвіт" c 31 жовтня поточного року приступить до виконання щоденних регулярних рейсів за маршрутом Київ-Копенгаген-Київ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, час перельоту між містами складе приблизно 2 години 30 хвилин.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів.

Власний флот компанії "Аеросвіт - Українські авіалінії" на сьогодні складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Окрім цього спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "Аеросвіт" використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов- 148.