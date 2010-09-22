Європарламент схвалив нові правила розслідування інцидентів на авіатранспорті.

Відповідне законодавство було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект доповіді Крістін Де ВЕЙРАК (група народних партій, Франція) проголосували 604 депутати, проти 11, утрималися 26.

Нове законодавство передбачає необхідність проведення незалежних розслідувань інцидентів на авіатранспорті. Для уникнення тиску з боку авіаційних регуляторів чи інших представників влади законодавство передбачає, що всі свідчення, як документальні, так і усні, повинні будуть використовуватися виключно для проведення безпечного розслідування без розкриття прізвищ свідків. На думку депутатів, такий підхід зменшить вірогідність страху свідків надавати правдиві покази.

Документ також встановлює, що доповідь за підсумками розслідування має бути оприлюднена у найкоротші терміни, “якщо можливо, протягом 12 місяців з дати аварії чи серйозної аварії”.

При цьому країни-члени Європейського Союзу мають розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій у сфері цивільного авіатранспорту і забезпечити, щоб усі авіакомпанії, що базуються на їхніх територіях, мали плани надання допомоги жертвам аварій та їх близьким.

Нові правила також передбачають, що європейські авіакомпанії, а також неєвропейські, літаки яких відлітають з аеропортів Євросоюзу, будуть зобов’язані якнайшвидше після аварії надавати перелік пасажирів на борту літаків, що потрапили до аварії, але не пізніше, ніж через 2 години після катастрофи.

Прізвища жертв катастроф можуть бути оприлюднені лише після того, як про аварію повідомлено рідним і близьким жертв, і якщо рідні не заперечуватимуть оприлюднення переліку.

Нове законодавство також вимагатиме від авіакомпаній отримувати від пасажирів інформацію про контактних осіб, яким можна буде повідомити про аварію.

Крім того, документом передбачено створення Європейської мережі Бюро аналізу безпеки польотів цивільної авіації, яка має надавати поради європейським інституціям щодо покращення безпеки в авіації та сприяти поширенню найкращої практики в цій сфері.