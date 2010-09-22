Світовий банк надасть Мінтрансзв'язку консультації у реформуванні залізничної галузі

Світовий банк надасть Міністерству транспорту та зв`язку України консультаційну підтримку в реалізації реформування залізничної галузі України.

Як повідомляє прес-служба міністерства, відповідна домовленість була досягнута сьогодні, 21 вересня, під час зустрічі міністра транспорту та зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА з керівником транспортного сектору регіону Європи та Центральної Азії банку Генрі КЕРАЛЕ.

«Сьогодні ми працюємо над комплексною програмою реформування, яка врахує всі сучасні тенденції й світовий досвід. Більш того, йдеться про кількасоттисячний колектив залізничників, тому ми повинні провести реформування зрозуміло й відкрито», - сказав міністр.

Він зазначив, що зараз міністерство тісно співпрацює з експертами Російських залізниць, міжнародною консалтинговою компанією McKinsey, а також європейськими консультантами ТРАСЕКА. «В рамках проекту ми готові залучати професійних експертів, у першу чергу - Світового банку, які допоможуть нам створити якісний продукт і зважено підійти до кожного з етапів реформування», - підкреслив К.ЄФИМЕНКО.

У свою чергу Г.КЕРАЛЕ підкреслив, що Світовий банк повністю підтримує позицію Мінтрансзв`язку. «Світовий банк надасть рекомендації з проведення реформування, зокрема, щодо правильного й коректного підходу до впровадження кожного з етапів програми», - сказав він. Крім того, банк надасть комплексний аналіз реформ залізничної галузі інших країн і допомогу фахівця із забезпечення мінімізації соціального впливу. «Впевнений, що разом ми вийдемо на правильне рішення», - зазначив керівник транспортного сектору регіону Європи та Центральної Азії.

Як зазначають у міністерстві, згідно з Програмою економічних реформ реформування залізничної галузі України відбуватиметься в 2011-2014 роках.

Довідка УНІАН. 20 жовтня 2009 року на погоджувальній нараді, яка відбулася в Міністерстві транспорту та зв`язку, міністерство, «Укрзалізниця», профспілки, науковці галузевих вищих навчальних закладів прийшли до згоди в питанні реформування залізничного транспорту України. При цьому за основу взято проект реформування, розроблений «Укрзалізницею».