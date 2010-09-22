Єврокомісія схвалила зовнішню стратегію обміну даними про авіапасажирів

Єврокомісія схвалила зовнішню стратегію по обміну даними про авіапасажирів з третіми країнами.

Відповідне рішення було схвалене 21 вересня.

"У цій стратегії ми визначили основні принципи, на яких повинна базуватися будь-яка угода з третіми країнами", - заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЕМ.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що на сьогодні все більше країн намагаються використовувати інформацію про пасажирів авіарейсів для протидії тероризму і серйозним міжнародним злочинам.

Правоохоронні органи можуть використовувати дані про пасажира і резервування ним квитків, у тому числі для розслідування вже скоєних злочинів, запобігання новим і здійснення аналізу ризиків.

У новій стратегії, схваленій Єврокомісією, заплановано, що угоди про обмін даними авіапасажирів повинні передбачати захист персональних даних і, зокрема, їх використання винятково в цілях боротьби з тероризмом, при цьому категорії даних про пасажирів, які можуть передаватися, мають бути обмежені, а самі пасажири повинні отримати чітку інформацію про обмін їх даними з третіми країнами і права на адміністративні або судові позови для кращого забезпечення невтручання в їх приватне життя.

Стратегія також передбачає необхідність введення стандартів моніторингу щодо використання персональних цих авіапасажирів спецслужбами третіх країн з тим, щоб уникнути втручання в приватне життя.

Крім того, стратегія передбачає забезпечення принципу взаємності при укладанні угод з третіми країнами, а Європол, Євроюст і країни-члени Європейського Союзу повинні були б отримувати інформацію про тероризм і серйозні транснаціональні злочини, отриману при аналізі цих авіапасажирів з третіх країн.