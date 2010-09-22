Українсько-російське авіаційне СП може бути створене в Росії уже у жовтні

У Міністерстві промислової політики України сподіваються, що спільне українсько-російське авіаційне підприємство на території Росії може бути створене вже у жовтні.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр промполітики України Дмитро КОЛЕСНИКОВ.

Він зазначив, що півтора тижні тому Україна і Росія провели переговори про структуру спільного підприємства, і російська сторона повністю погодилася з пропозиціями України.

"Російська сторона повністю прийняла наші пропозиції і зараз ми вийшли на технічний рівень роботи. Я думаю, що протягом жовтня ми спільне підприємство створимо", - сказав Д.КОЛЕСНИКОВ.

Він підкреслив, що СП створюватиметься на рівних умовах. "Принципово 50 на 50", - сказав Д.КОЛЕСНИКОВ.

При цьому він сказав, що розмір статутного капіталу спільного авіапідприємства ще не визначений.

"Зараз поки це усе розраховується. Кошти у статутний капітал нам треба буде вносити в рублях, оскільки підприємство буде на території Росії", - сказав Д.КОЛЕСНИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністри України і Російської Федерації Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН дали доручення профільним міністерствам налагодити повномасштабну кооперацію в галузі авіабудування підприємств Російської об'єднаної авіаційної будівельної корпорації та українського Державного авіабудівного концерну "Антонов".

30 червня перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив на прес-конференції, що Україна не виступатиме в ролі міноритарія в створюваному українсько-російському спільному підприємстві з авіабудування.

"Ми ніколи не будемо міноритаріями, принаймні, ніколи навіть на міноритаріїв не були схожі", - сказав А. КЛЮЄВ.

При цьому він наголосив, що Україна запропонувала Росії створити таке спільне підприємство з метою кооперації і координації спільних проектів у авіабудівній галузі, розробки нових моделей літаків, а також їх подальшого збуту.

"Ми дали пропозицію створити спільне підприємство, яке займатиметься координацією і кооперацією усередині як російського, так і українського авіапрому, і займатися розробкою нової техніки і збутом продукції, яку виробляють спільно як український, так і російський авіапроми", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що при створенні спільного підприємства сторони зберігатимуть повний контроль над своїми активами.

"Усе, що стосується форми власності, то, як вона була, так вона і залишається", - сказав перший віце-прем'єр.