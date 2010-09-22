Перевізників хочуть зобов’язати перевіряти документи пасажирів міжнародних рейсів

Відповідальність перевізника при виконанні міжнародних перевезень пасажирів залізничним, автомобільним, морським і авіаційним транспортом буде посилена.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України, це передбачено проектом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, котрі здійснюють міжнародні пасажирські перевезення (рег. №7010), який прийнято за основу в парламенті 21 вересня 2010 року.

Йдеться про введення обов'язку комерційних перевізників перед початком міжнародного перевезення перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до України або для в'їзду до іноземної держави з України. Це положення поширюватиметься на повітряні, залізничні, автомобільні і морські перевезення.

За невиконання або неналежне виконання цього обов'язку, що приведе до перевезення або спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник нестиме відповідальність відповідно до норм законодавства. При цьому пропонується встановити фінансові санкції до перевізників, котрі здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, які не мають належних документів для в'їзду до України або для в'їзду до іноземної держави з України. Розмір фінансових санкцій запропоновано визначити з урахуванням практики європейських держав.

У обов'язок комерційних перевізників буде внесено тільки перевірку наявності документів, а не їх достовірності.

Проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" розроблений з метою імплементації статті 7 Конвенцій Ради Європи про заходи з протидії торгівлі людьми, яка була підписана від імені України 17 листопада 2005 року.