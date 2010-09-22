ПЗЗ 23 вересня змінить маршрут слідування деяких приміських електропоїздів через Київ

Південно-західна залізниця на 23 вересня змінить маршрут слідування ряду електропоїздів у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, через Київ-Петрівку слідуватиму такі потяги: №6724/23 Миронівка - Борщагівка-тех, №6911 Ніжин - Борщагівка-тех, №6810 Борщагівка-тех - Яготин, №6913 Ніжин - Борщагівка-тех, №6710 Борщагівка-тех - Трипілля-дніпровське, №6812 Борщагівка-тех - Гребінка №6915 Ніжин - Борщагівка-тех, №6811 Яготин - Борщагівка-тех, №6814 Борщагівка-тех - Яготин, №6813 Гребінка - Київ-Петрівка, №6816 Київ-Петрівка - Гребінка, №6917 Ніжин - Київ-Петрівка, №6916 Київ-Петрівка - Ніжин, №6815 Яготин - Святошин, №6625 Святошин - Тетерів, № 6919 Ніжин - Борщагівка-тех.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважно слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.