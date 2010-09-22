Київ і Астана опрацьовують питання виробництва літаків "Ан" в Казахстані

Київ і Астана (столиця Казахстану) опрацьовують питання виробництва літаків "Ан" на території Казахстану.

Про це сьогодні в коментарі УНІАН повідомив міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ.

«Зараз ми не говоримо про спільне підприємство з Казахстаном. Ми опрацьовуємо питання будівництва літаків на їх території. Казахстан має нам сказати, які літаки "Ан" вони хочуть виробляти на своїй території. Ми їм запропонували і Ан-38, і Ан-32, і Ан-3 – це модернізований Ан-2, і Ан-70 – практично всю лінійку.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ, перебуваючи в Києві, підтримав пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створити спільне українсько-казахське підприємство з виробництва літаків.

«Я почув від вас позитивну відповідь, і нас це дуже втішає. Ми дуже хотіли б реалізувати наше спільне рішення про створення спільних підприємств з виробництва сучасних літальних апаратів, літаків - і пасажирських, і транспортних», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ повідомив 16 вересня, що Україна планує продавати Казахстану літаки Ан-148 і Ан-158, а також забезпечувати їх ремонт.