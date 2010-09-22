Мінтранс розвиває Ялтинський порт

Міністерство транспорту і зв`язку України і Ялтинський морський торговий порт підписали протокол про співпрацю з одним із найбільших круїзних операторів світу – компанією Royal Caribbean International.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, іноземний інвестор має намір реконструювати будівлю Ялтинського морвокзалу і збільшити причальний фронт, що дасть можливість порту приймати до чотирьох круїзних суден одночасно.

Керівництво компанії також вважає за можливе в короткі терміни обладнати в Ялті сучасний багатофункціональний причал. Також у планах – будівництво готельних і ресторанних комплексів, які будуть орієнтовані не тільки на пасажирів круїзних лайнерів, але й на туристів, які відвідують Ялту впродовж всього року.

Головний проектувальник і дизайнер компанії Royal Caribbean International Скотт ЛАГЕ вже приступив до ознайомлення з потенціалом Ялтинського порту і запевнив, що як тільки у нього буде вся необхідна для роботи інформація, темпи розробки інвестиційних проектів прискоряться.

У повідомленні зазначається, що підписання протоколу розцінюється як збільшення інтересу до круїзів по Чорному морю, а реалізація масштабних проектів в цьому напрямі безпосередньо вплине і на розвиток самої Ялти як туристичної перлини України.

Нагадаємо, раніше міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО заявив про намір залучити інвесторів до будівництва в Ялтинському порту яхт-марини вартістю 2,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Компанія Royal Caribbean International заснована в 1968 році. На сьогодні у розпорядженні компанії є 54 круїзних судна різних категорій, які обслуговуються під шістьма брендами.