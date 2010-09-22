ЛЗ за 8 місяців попередила 160 крадіжок

Працівники служби воєнізованої охорони Львівської залізниці (ЛЗ) в січні-серпні 2010 року попередили 160 спроб крадіжки і затримали за розкрадання державної власності 225 осіб, з них 7 – за крадіжку вантажів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, ще 4 292 особи були затримані за порушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Затримані були оштрафовані на загальну суму 44,282 тис. грн.

Більше всього порушників затримано по ст. 109 КУоАП – порушення правил правоохорони і безпеки руху на залізничному транспорті. Зокрема, 4086 осіб затримано за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів потягів, прохід залізничними коліями в невстановлених місцях. Усі вони оштрафовані на загальну суму 38,142 тис. грн. Ще 135 чоловік порушили вимоги ч. 1 цієї статті (самовільний проїзд у вантажних потягах, посадка і висадка під час руху потягу, проїзд на підніжках і дахах вагонів, самовільна без необхідності зупинка потягу, а також підкладення на залізничні колії предметів, які можуть викликати порушення руху потягів). Ці порушники оштрафовані на загальну суму 2518 грн.

Згідно з повідомленням, протягом восьми місяців 2010 року працівники служби воєнізованої охорони ЛЗ організували супровід 1072 приміських потягів, задіявши при цьому 463 працівники міліції і 1457 бійців воєнізованої охорони магістралі. За вказаний період вони також здійснили 161 перевірку пунктів прийому металобрухту і на двох пунктах виявили порушення.

Крім того, протягом січня-серпня 2010 року було затримано 353 порушники заборонених зон і виявлено 354 пошкодження шляхів і рухомого складу.