Уряд пропонує скасувати податок при техогляді, реєстрації та перереєстрації транспорту

Проектом нового Податкового кодексу, внесеного Кабінетом міністрів до парламенту, пропонується скасувати податок на транспортні засоби, що сплачується при проходженні ними чергового технічного огляду, реєстрації та перереєстрації.

Проект документа розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, податок сплачуватиметься лише при першій реєстрації транспортних засобів в Україні.

Серед інших нововведень варто відзначити наступні: включення в перелік об`єктів оподаткування літаків і вертольотів; впровадження щорічної індексації ставок податку для компенсації впливу інфляційних процесів на їх розмір; введення додаткової диференціації ставок податку для легкових автомобілів, об`єм циліндрів двигуна яких перевищує 4500 куб. см.

База оподаткування для транспортних засобів визначається окремо для кожного транспортного засобу, залежно від потужності двигуна або маси (для повітряних суден) або довжини (для кораблів).

Зокрема, ставка податку для легкових автомобілів (окрім обладнаних електродвигуном) становитиме від 3 грн. за 100 куб. сантиметрів об`єму циліндрів двигуна, якщо цей об`єм не перевищує 1000 куб. см, до 60 грн. за 100 куб. см, якщо об`єм циліндрів двигуна перевищує 6500 куб. см.

Для мотоциклів – від 3 до 10 грн., залежно від об`єму циліндрів двигуна, для легкових автомобілів, оснащених електродвигуном – 0,5 грн. за 1 кВт потужності двигуна; для автобусів, зокрема мікроавтобусів – 5 грн. за 100 куб. см об`єму циліндрів двигуна, для тракторів – 2,5 грн. за 100 куб. см об`єму циліндрів двигуна.

Для вантажних автомобілів ставка становитиме від 15 до 25 грн., залежно від об`єму циліндрів. Податок з власників транспортних засобів для вантажопасажирських автомобілів сплачується в розмірах, встановлених для вантажних автомобілів.

Ставки податку для літаків пропонується встановити на рівні 0,2 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси; для вертольотів – 0,3 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси.

При цьому при першій реєстрації в Україні нових транспортних засобів ставки податку застосовуються з коефіцієнтом 1; для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років – з коефіцієнтом 2; для тих, які використовувалися понад 8 років – з коефіцієнтом 3.

Податок сплачується фізичними і юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.