Містобудівна рада столиці відправила на доопрацювання проект будівництва міжнародного терміналу аеропорту «Київ»

Архітектурно-містобудівна рада Києва відправила на доопрацювання проект будівництва нового міжнародного терміналу міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) в Солом’янському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Містобудівної ради.

Проект розроблено ТОВ «Бюро інвестиційних проектів – проектний менеджмент» на замовлення КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

Як повідомила головний архітектор проекту Тетяна ГРИГОРОВА, проект передбачає будівництво нового міжнародного терміналу в 3 поверхи загальною площею 14,3 тис. кв. м і пропускною спроможністю 320 пасажирів на годину.

За її словами, на першому поверсі терміналу розташується хол з атріумом і стійки реєстрації, на другому – паспортний і митний контроль, зона очікування, на третьому – службові, технічні та офісні приміщення. У перспективі також передбачені телетрапи для того, щоб пасажири змогли потрапити до літаку з другого поверху.

Крім того, в перспективі на території аеропорту планується будівництво бізнес-терміналу, вантажного терміналу, двох ангарів, готельного, офісного і торгового комплексів, а також двох відкритих гостьових автостоянок на 153 і 75 машино-місць.

Т.ГРИГОРОВа уточнила, що проектом реконструкції передбачено п`ять черг: перша включає реконструкцію злітної смуги, друга – будівництво нового міжнародного терміналу, третя – реконструкцію існуючого терміналу, четверта – реконструкцію прилеглих доріг до аеропорту, п`ята – будівництво інженерних комунікацій.

Транспортна схема передбачає прокладення під`їзних доріг з боку Повітрофлотського проспекту і на привокзальній площі. Також розглядаються варіанти реконструкції Жулянського шляхопроводу з Повітрофлотського проспекту і продовження вул. Кіровоградської, щоб передбачити альтернативний проїзд до аеропорту через вул. Медову.

Архітектор проекту відзначила, що паралельно реконструюватиметься існуючий термінал, а також буде впорядкована привокзальна площа, де передбачено перерозподіл транспортних потоків залежно від виду транспорту.

У свою чергу, представник замовника зазначив, що вже проведено роботи з подовження злітної смуги з 1,86 до 2,31 км. Він додав, що існуючий термінал після реконструкції працюватиме на внутрішні перевезення.

Під час розгляду проекту начальник «Київдержекспертизи» Анатоль КАРМІНСЬКИЙ відзначив, що в смузі відведення розглядається 9 проектів. Він запропонував проектувальникам надати зведений генеральний план аеропорту з урахуванням цих проектів.

Члени Містобудівної ради рекомендували проектувальникам доопрацювати проект і надати зведений генеральний план аеропорту з урахуванням всіх проектів, які заплановані на цій території.