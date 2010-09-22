Суд скасував результати конкурсу з продажу «Луганськтепловозу»

Київський Господарський суд задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду державного майна України, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Зокрема, як відзначили в прес-службі, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений Фондом держмайна з покупцем «Луганськтепловозу» – управляючою компанією «Брянський машзавод».

За інформацією прес-служби, ФДМУ на даний момент чекає офіційного повідомлення про винесене Господарським судом рішення, після чого ухвалюватиме рішення про свої подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня ц.р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Всього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.