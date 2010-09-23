В Херсоні арештовано судно російського судновласника за невиплату зарплати екіпажу

У порту Херсон за рішенням суду заарештовано судно Sandra 1 російського судновласника, який заборговував українському екіпажу близько 95 тисяч доларів зарплати.

Як повідомляє "Морський бюлетень", арешт судна був здійснений за позовом українських моряків, оскільки усі спроби екіпажу домовитися з судновласником протягом тривалого часу зайшли у безвихідь.

За словами моряків, вони не отримують зарплату з 2008 року. Сума заборгованості складає близько 95 тисяч доларів. Судно Sandra 1 ходить під прапором Saint kittis and Nevis і належить компанії Sandra Maritime Corporation, під управлінням громадянина Росії Сергія СЄРГЄЄВА.

Як вказується в листі моряків, відправленому до "Морського бюлетеня", цей громадянин "неодноразово заявляв про те, що в Україні ніхто не може змусити його виплатити заробітну плату, оскільки він є громадянином Росії, а судно знаходиться в юрисдикції країни прапора".

Після тривалих переговорів, які ні до чого не привели, українці подали позов проти судновласника. У результаті судового розгляду судно Sandra 1, яке знаходиться в акваторії Херсонського морського торговельного порту, було заарештоване.

***Судно Sandra 1 (раніше - "Ладога 14") побудоване в 1979 р., дедвейт - 2155 тонн, власник - Sandra Co. Ltd (С. -Петербург, Росія).