Підприємства пошти та зв’язку Кіровоградщини збільшили прибутки

У січні-серпні цього року підприємства пошти і зв'язку Кіровоградської області від основної діяльності отримали 268,9 млн грн. прибутків, що на 2,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Найбільшу суму прибутків отримали від реалізації послуг мобільного зв'язку - 129,1 млн грн., поштового, - 37,1 млн грн., телефонного міського, - 33,6 млн грн. і телефонного міжміського - 20,3 млн грн. а також послуги користування Інтернетом - 20 млн грн.

Об'єм прибутків від послуг пошти і зв'язку для населення за звітний період склав 96 млн грн., що на 0,5% більше, ніж у січні-серпні 2009 року.