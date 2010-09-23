«Укртелеком» приватизують цього року - Тігіпко

"Укртелеком" буде приватизований цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час інвестиційного форуму, організованого інвестиційною компанією BG Capital, віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Відповідаючи на питання, чи існує сьогодні в уряді консолідована позиція щодо продажу "Укртелекому", С. ТІГІПКО заявив: "Буде. Якщо зараз і немає, то вона буде продемонстрована при ухваленні рішення Кабміном про приватизацію".

"Ми бачимо, наскільки приватний сектор у цій галузі сильний, яка там конкуренція", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що учора Кабінет міністрів переніс заплановане до розгляду на вчорашньому засіданні питання про приватизацію "Укртелекому".

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає понад 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільному зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.