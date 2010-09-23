У Дніпропетровській області пасажирські перевезення скоротилися

У Дніпропетровській області за 8 місяців цього року об'єм пасажирських перевезень скоротився до аналогічного періоду 2009 г.на 8,2% - до 391 млн осіб.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загальний пасажирообіг за вказаний період склав 7 млрд пас./км, що на 3,2% менше, ніж в січні-серпні минулого року. Залізничним транспортом регіону перевезено 25 млн пасажирів, що відповідає аналогічному показнику 2009 р. Пасажирообіг збільшився на 2,3% і склав 2,6 млрд пас./км.

Автомобільним транспортом, з урахуванням об'ємів, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено близько 231 млн. пасажирів, що на 9,4% менше за підсумками січня-серпня 2009 р.. Пасажирообіг скоротився на 8,1% - до 3,1 млрд пас./км.

Авіаційним транспортом регіону в січні-серпні 2010 р. перевезено 501,4 тис. пасажирів - на 17,9% більше за підсумками аналогічного періоду минулого року.

Авіапасажирообіг зріс на 10,5% і склав 513,7 млн пас./км.