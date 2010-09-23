«Амадеус Україна» очікує масового підключення до системи бронювання квитків УЗ

Компанія "Амадеус Україна" ввела інноваційне рішення для бронювання залізничних квитків "Укрзалізниці" Аmadeus Rail Ukraine і з 1 жовтня очікує масового підключення туристичних агентств до цієї системи.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор "Амадеус Україна" Олексій МУРОМЦЕВ.

За його словами, цей проект знаходиться у виробничій фазі, і близько 10 агентств вже почали продажі.

"У пілотній фазі це рішення працює вже упродовж 2-3 місяців. Ми навмисно вибирали не лише турагентства в Києві, але і в регіонах. Найбільші результати показані кримськими агентствами - літній сезон, самі розумієте. Нова версія рішення, ефективніша, введена в експлуатацію буквально учора. Зараз здійснюється міграція тих агентств, які використовували попередню версію і починаючи з 1 жовтня буде масове підключення усіх бажаючих турагентств-партнерів Amadeus. Ми прогнозуємо підключення сотень офісів", - сказав гендиректор.

Як повідомив О. МУРОМЦЕВ, рішення розроблене спільно з офіційним партнером - "Укрзалізницею" на підставі технології, створеної за підтримки залізничної адміністрації і Міністерства транспорту і зв'язку України. Система дозволяє туристичним агентствам здійснювати бронювання і управління замовленням залізничних квитків для клієнтів туристичних агентств - індивідуальних і корпоративних мандрівників. Зокрема завдяки Amadeus Rail Ukraine клієнти туристичних агентств отримають доступ до інформації про розклад, наявність місць і вартості проїзду у вибраному потязі. Замовлення проїзних документів за допомогою Amadeus Rail Ukraine дозволяє отримати індивідуальний код замовлення, яке можна обміняти на проїзний документ у квиткових касах України.

При цьому продажі здійснюються за тарифами "Укрзалізниці".

За словами О. МУРОМЦЕВА, зараз обговорюється питання виходу цього рішення за межі України. "Ми обговорюємо з "Укрзалізницею" можливість використання цього рішення за межами України. Напевно, сьогодні рано робити висновки, проте, вже виявлено інтерес з боку комерційних організацій "Амадеус" у цілій низці країн", - сказав він.

Введення рішення Amadeus Rail Ukraine актуальне також у контексті проведення Євро- 2012 в Україні, сказав гендиректор.

Довідка УНІАН. Компанія "Amadeus" - провідний постачальник передових рішень в галузі інформаційних технологій, дистрибуції і електронної комерції для світової індустрії туризму і транспорту. Займає 1-е місце серед глобальних світових дистрибутивних систем за кількістю туристичних агентств, котрі використовують систему бронювання. Головний офіс знаходиться в Мадриді (Іспанія).

Система Amadeus працює у 215 країнах світу.

Amadeus займає найбільшу частку ринку серед Глобальних Систем Бронювання квитків в Україні, вироблюваних туристичними агентствами країни. При цьому здійснюється бронювання авіаперевезень, готелів, круїзів, турпакетов, залізничних перевезень. "Амадеус Україна" на 100% належить компанії "Амадеус Глобал Тревел Дистриб’ютіон С. А".