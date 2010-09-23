Мінтранс планує ввести бронювання дозволів для перевізників через Інтернет

Міністерство транспорту і зв'язку України має намір удосконалити процес видачі міжнародних дозволів на автоперевезення за допомогою сучасних інформаційних технологій - через інтернет.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, з цією метою в міністерстві проведена нарада з представниками Державної адміністрації автомобільного транспорту, Служби міжнародних автоперевезень і Асоціації міжнародних автоперевізників з питань розробки і впровадження програмного продукту, який дозволив би українським автоперевізникам здійснювати бронювання дозволів для здійснення міжнародних перевезень за допомогою мережі Internet.

Згідно з повідомленням, бронювання дозволів он-лайн стане доступним для підприємств, котрі здійснюють міжнародні перевезення, за допомогою електронного ключа, який зможуть отримати перевізники, зареєстровані в базі даних Служби міжнародних автоперевезень.

Під час обговорення демонстраційної версії програми учасники наради дійшли згоди щодо актуальності і доцільності цього інструменту і домовилися протягом тижня погоджувати деталі її використання в тестовому режимі.

Після узгодження з усіма зацікавленими сторонами, впровадження програмного продукту вимагає внесення відповідних змін до наказу Міністерства транспорту і зв'язку № 757 від 20.08.2004 "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом". У рамках пілотного проекту програма бронювання дозволів буде апробована на кордоні з однією з сусідніх країн, кажуть у міністерстві.