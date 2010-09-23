Державіаадміністрація має намір удосконалювати правове засади держнагляду в авіації

Державіаадміністрація ініціює внесення змін до Закону України «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою удосконалення правових основ для належного державного нагляду у сфері авіації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, відповідний проект законодавчого акту розміщено на офіційному сайті Мінтрансу для громадського обговорення.

Підставою для розробки проекту стала необхідність обліку вимог стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (IКАО) при здійсненні Державіаадміністрацією заходів для підвищення безпеки цивільної авіації шляхом постійного контролю і нагляду за експлуатацією авіаційної техніки.

Розробленим документом пропонується до заходів, на які не розповсюджується дія закону, одати державний нагляд (контроль) у сфері цивільної авіації.

Як відзначають в міністерстві, застосування положень діючого закону у сфері цивільної авіації приводить до порушення Україною норм міжнародного договору і практики IКАО, руйнування існуючої системи здійснення нагляду і контролю за авіаційною галуззю України в цілому.