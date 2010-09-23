Для добудови Дарницького вокзалу в Києві необхідно близько 100 млн. євро інвестицій. Про це сьогодні в коментарі УНІАН повідомив начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

«Добудова - це близько 100 млн. євро. Кошти вкладатиме інвестор», - сказав він.

За словами О.КРИВОПІШИНА, для пошуку інвестора Міністерство транспорту та зв`язку України планує оголосити конкурс.

Нагадаємо, цього тижня міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО повідомив, що МТЗУ має намір через місяць оголосити конкурс із визначення інвестора добудови вокзалу.

Наприкінці 2009 р. повідомлялося, що продовження будівництва пасажирського вокзалу станції «Дарниця» відкладено через відсутність фінансування.

Роботи по пасажирському вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції Київ-Пасажирський, були припинені в очікуванні інвестора. «Конкурси для визначення інвестора проводилися неодноразово, і навіть практично були підписані договори на початок робіт, проте через кризу вони були припинені», - зазначав тоді О.КРИВОПІШИН.

Пропускна спроможність вокзалу становитиме 70 тис. пасажирів на добу. Зараз готовність споруди становить 60%.

Перша черга Дарницького приміського вокзалу після будівництва обслуговує 15,5 тис. осіб на добу.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу розпочато в 2004 році на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 31 березня 2004 р. №192-р "Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві". Відповідно до нього, функції замовника з проектування й будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" покладаються на Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця", а фінансування витрат, пов`язаних із проектуванням і будівництвом пасажирського вокзального комплексу, здійснюється за рахунок коштів "Укрзалізниці" та з інших джерел.

Також будівництво здійснюється відповідно до розпорядження КМУ від 13 липня 2004 р. №490-р "Про початок будівництва об`єктів Мінтрансу в м. Києві", яким надано дозвіл на початок будівництва пасажирського вокзального комплексу станції "Дарниця" на підставі техніко-економічного обгрунтування.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 вересня 2007 р. №758-р "Про затвердження техніко-економічного обгрунтування й делегування права на затвердження проекту будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві» затверджено техніко-економічне обгрунтування будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в м. Києві, яким визначено черги будівництва.