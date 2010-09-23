На Львівській залізниці курсуватиме потяг Львів–Сарни–Рафалівка

З метою поліпшення обслуговування пасажирів і підвищення рівня комфорту на Львівській залізниці (ЛЗ) з 1 жовтня 2010 року почне курсувати потяг Львів–Сарни–Рафалівка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, потяг курсуватиме щодня.

Всього на маршруті потяг зі Львова до Рафалівки пройде через станції Львів, Підзамче, Червоне, Ожидів, Заболотне, Броди, Радзівілів, Рудня-Почаєвська, Верба, Кам`яница-Волинська, Дубно, Озерна, Здолбунів, Рівне, Решуцьк, Любомирськ, Костопіль, Москвин, Малинськ, Немовичі, Сарни, Антонівка, Рафалівка.