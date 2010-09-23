«Укртелеком» можуть приватизувати цього року

Кабінет міністрів України продовжує розгляд питання щодо можливості приватизації «Укртелекому» поточного року.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на брифінгу після відвідання Чорнобильської АЕС.

«Зараз розглядається питання можливості приватизації», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він також уточнив, що питання про приватизацію даного об`єкту було зняте з порядку денного засідання Кабінету Міністрів вчорашнього, оскільки розпорядження уряду було підготовлене недостатньо якісно.

«Я ще раз його (проект розпорядження – УНІАН) на урядовому комітеті розглядатиму, і дивитимуся всі етапи, яким чином «Укртелеком» приватизовуватиметься», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що приватизацію необхідно провести так, щоб держава одержала максимум коштів до бюджету. Крім того, необхідно уточнити питання капіталізації підприємства, а також розглянути варіанти збереження соціальних телефонів.

«Ці питання не були враховані, тому питання про приватизацію «Укртелекому» було знято з розгляду Кабміну», – сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час інвестиційного форуму віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що «Укртелеком» буде приватизовано цього року.

Відповідаючи на запитання, чи існує сьогодні в уряді консолідована позиція щодо продажу «Укртелекому», він сказав: «Буде. Якщо зараз і немає, то вона буде продемонстрована під час ухвалення рішення Кабміном про приватизацію».

Компанія «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить більш як 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року.