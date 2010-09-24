УЗ та РЗ підписали протокол про тарифи на перевезення вантажів

Генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК провів переговори з президентом ВАТ "Російські залізниці" (РЗ), під час яких був підписаний протокол про тарифні умови на перевезення вантажів і контейнерні перевезення.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", переговори пройшли в Берліні під час виставки "InnoTrans 2010".

Під час переговорів керівники залізниць погоджували підписання агентського договору між Українським державним центром транспортного сервісу "Ліски" і ВАТ "Трансконтейнер" для забезпечення повернення і попутного завантаження вагонів і контейнерів, які належать ДП УДЦТС "Ліски". А також - для поширення дії тарифних ставок на 2010 фрахтовий рік, що сприятиме розвитку контейнерних перевезень сполученням Європа - Азія і Азія - Європа транзитом через Україну і дозволить створити конкурентоздатні тарифні умови для залучення додаткового вантажопотоку на Транссибірську магістраль.

Під час переговорів М. КОСТЮК зазначив, що для сприяння реалізації проекту будівництва широкої колії до Відня існує необхідність проведення роботи з залучення вантажопотоків у європейському напрямі.

Учасники переговорів погодилися з необхідністю створення рівних умов для транзитних перевезень в рухомому складі різної приналежності, у зв'язку з чим було вирішено винести це питання для детального розгляду на 53-е засідання Ради із залізничного транспорту країн-учасниць СНД, яке відбудеться у жовтні цього року, а також на 19-у Тарифну Конференцію залізничних адміністрацій-учасниць Тарифної угоди.