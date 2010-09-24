ПЗЗ до холодів підготує понад 1 тис. пасажирських вагонів

Пасажирська служба Південно-західної залізниці (ПЗЗ) завершує підготовку вагонного парку до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 рр. і на початок холодів планує підготувати до курсування 1034 пасажирські вагони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, з них 578 вагонів будуть на електричному і комбінованому опалюванні.

При підготовці пасажирських вагонів до перевезень в осінньо-зимовий період проводиться утеплення вагонів. Також залізничники екіпірують пасажирські вагони інвентарем для зимових перевезень і перевіряють працездатність систем вентиляції і опалювання вагонів.

Крім того, у період проведення підготовки рухомого складу до зими 290 вагонів пройдуть плановий ремонт.

Після проведення цієї підготовки усі відремонтовані вагони пройдуть комісійну перевірку готовності до курсування в осінньо-зимовий період, а вже потім будуть включені до рухомого складу графікових потягів.