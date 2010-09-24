Костюк привітав колектив ПЗЗ зі 140-річчям

Генеральний директор "Укрзалізниці" привітав колектив Південно-західної залізниці зі 140-річчям.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

У вітальному виступі очільник галузі сказав, що колективу залізниці під силу виконати усі важкі завдання саме тому, що тут працюють талановиті і віддані своїй справі люди, столична магістраль постійно удосконалює пасажирський сервіс, будує нові вокзали, реконструює станції, модернізує залізничні колії, реалізує великі інвестиційні проекти.

"ПЗЗ завжди відрізнялася стабільністю в роботі і задовольняла зростаючі потреби економіки і населення країни в перевезеннях, зокрема, у загальному об'ємі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку залізниці. Останні три роки вона виконала близько 30% від загального об'єму ремонтно-колійних робіт "Укрзалізниці", відремонтувала понад 3,3 тис. км шляхів ", - сказав М. КОСТЮК у вітанні.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня цього року з нагоди ювілею - 140-річчя ПЗЗ - на центральний вокзал Київ-Пасажирський прибув паровоз 1952 року випуску. Його готували до свята в локомотивному депо Щорс. Надалі цей раритетный рухомий склад стане експонатом музею історії залізничного транспорту, який буде відкритий в Києві до 150-річчя усієї вітчизняної залізничної галузі.

В урочистостях з нагоди ювілею ПЗЗ взяли участь представники міністерства транспорту і зв'язку України, "Укрзалізниці", Південно-західної залізниці і почесні гості.

Довідка УНІАН. Загальна експлуатаційна протяжність ПЗЗ складає 6500 км. Вона пов'язує центральні області країни, Донбастаі Придніпров'я з західними областями. Південно-західна залізниця обслуговує 11 областей України. Понад третину від загального об'єму пасажирообігу України забезпечують залізничники Південно-західної залізниці, у тому числі значну частину міжнародних перевезень. У загальному об'ємі вантажних перевезень 70% складає транзит.

З 2006 року Південно-західну залізницю очолює Олексій КРИВОПІШИН, до цього він також очолював ПЗЗ з 2002 до 2005 р.