Україна та Японія розглядають можливість відкриття авіасполучення між державами

Віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ під час візиту в Японію провів зустріч з вищим керівництвом Міністерства землекористування, інфраструктури, транспорту і туризму Японії, під час якої розглядалося питання відкриття регулярного авіарейсу Київ-Токіо.

Про це сказано у повідомленні департаменту інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, першим кроком на шляху відкриття прямого авіасполучення України і Японії стане введення певної кількості чартерних регулярних рейсів Київ-Токіо, які здійснюватиме одна з українських авіакомпаній.

При цьому Б. КОЛЕСНИКОВ зазначив, що через рік-півтора з'являться можливості для введення регулярного рейсу.

Під час переговорів також наголосили на необхідності значного збільшення потоку японських туристів в Україну. За офіційними даними, упродовж минулого року Україну відвідали всього 7,5 тис. японців. Японська сторона повідомила, що її громадяни зацікавлені у відкритті нових туристичних маршрутів в Україну, яка має велику туристичну привабливість.