МТЗУ пропонує підвищити штрафи за розкрадання вантажів

Міністерство транспорту і зв`язку України розраховує на підтримку Верховною Радою законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність залізничного транспорту", який вже ухвалений у першому читанні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

У повідомленні наголошується, що, за даними "Укрзалізниці", останніми роками розкрадання вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, набуло масового і організованого характеру. Якщо у 2007 році збитки залізниць від розкрадання вантажів становили 3 млн. 687 тис. грн., то в 2008 році вони зросли в 1,7 разу і досягли 6 млн. 297 тис. грн. У 2009 році збитки залізниць від не збережених під час перевезень вантажів становили вже 6 млн. 480 тис. грн.

Проект закону, який пропонується до твердження, передбачає підвищення відповідальності за втручання у діяльність залізничного транспорту, у першу чергу, шляхом підвищення розмірів штрафних санкцій за протиправні дії, що впливають на безпеку руху поїздів. Діапазони санкцій визначалися з урахуванням того, які наслідки матиме те чи інше діяння зловмисників.

Нагадаємо, ВР підтримала законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за втручання у діяльність залізничного транспорту" в першому читанні 9 вересня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, у поданому на розгляд Верховної Ради законопроекті запропоновано розмір штрафних санкцій за адміністративні правопорушення збільшити у 4 рази, мінімальний розмір штрафу встановити на рівні 2 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, і в окремих статтях Кримінального кодексу встановити мінімальну межу штрафних санкцій на рівні, не нижче 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Довідка УНІАН. На сьогодні, згідно зі статтею 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мінімальний розмір штрафних санкцій за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті (зокрема, за найбільш поширене правопорушення - прохід залізничної колії у невстановлених місцях) визначений на рівні 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 8 грн. 50 коп.