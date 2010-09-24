Коефіцієнт українських авіаперевізників за програмою SAFA демонструє позитивну динаміку

За наслідками перевірок в аеропортах країн Європейського Союзу за програмою інспекції іноземних повітряних судів (SAFA – Safety Assessment for Foreign Aircrafts) коефіцієнт українських авіаперевізників залишається на рівні середньоєвропейського показника і демонструє позитивну динаміку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, з початку 2010 року до нинішнього часу в аеропортах країн Європейського Союзу і країн, що є членами Європейської конференції цивільної авіації, було проведено 200 наземних інспекцій літаків українських авіаперевізників за програмою SAFA. Всього перевірено 25 українських авіакомпаній.

Також у відомстві повідомили, що інспектори Державіаадміністрації, які також здійснюють перевірки іноземних повітряних судів в Україні, найближчим часом у рамках проекту ЄС «Підтримка інтеграції України в Транс’європейську транспортну мережу» (TEN-T), згідно з програмою SAFA, буде направлено стажерів на проходження практичної підготовки-стажування до Нідерландів і Австрії. Підготовка і стажування фахівців здійснюється повністю за кошти проекту TEN-T.

Як повідомляв УНІАН, коефіцієнт SAFA для авіакомпаній України, який наприкінці 2008 року становить 1,8, за результатами більш як 100 перевірки літаків українських компаній в 2009 році становить 1,0. Збільшення цього коефіцієнта є підставою для внесення авіакомпаній або всієї країни до «чорного списку» ЄС.