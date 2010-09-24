Мінтранс має намір домовитися про знижку до 50% на транзит залізничних вантажів через Молдову

Міністерство транспорту і зв`язку України (МТЗУ) має намір домовитися про знижку до 50% на транзит залізничних вантажів через Молдову для того, щоб відновити регулярні залізничні перевезення вантажів з Росії до Ренійського порту з метою їх подальшого транспортування морем.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО під час наради в Одесі.

«Щоб обсяг транзитних вантажів до Ренійського порту збільшувався, ми проведемо переговори з Молдовою про можливість введення загальних знижок на перевезення вантажів залізничним транспортом», - підкреслив міністр.

За словами генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА, розмір вказаних знижок може становити до 50%. Крім того, вивчається можливість поліпшення умов доставки у порт продукції вітчизняних підприємств, зокрема, Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниці» і Ренійському порту доручено підготуватися до зустрічі з делегацією керівництва залізниці Молдови, на якій планується визначитися з умовами введення пільг та їх розміром.

Нагадаємо, 10 вересня цього року відбулася зустріч керівника «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА і генерального директора залізниці Молдови, на якій було підписано Тимчасову угоду між "УЗ", ВАТ «РЖД» і Молдовою про відновлення руху транзитних вантажних потягів на ділянці Кучурган - Кеушень. Тимчасова угода набирає чинності 1 жовтня 2010 р. і діятиме до 31 грудня 2012 р.