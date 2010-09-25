Кабмін звільнив Григорова з посади першого заступника «Укравтодору»

14:21, 25 вересня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України розпорядженням від 22 вересня №1865-р звільнив Михайла ГРИГОРОВА з посади першого заступника голови Державної служби автомобільних доріг України.

Текст документу розміщений на Урядовому порталі.

М.ГРИГОРОВ звільнений згідно з його заявою та виходом на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, М.ГРИГОРОВ був призначений на посаду першого заступника голови Державної служби автомобільних доріг України 2 червня 2010 року.

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