Кабмін звільнив Григорова з посади першого заступника «Укравтодору»
14:21, 25 вересня 2010Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України розпорядженням від 22 вересня №1865-р звільнив Михайла ГРИГОРОВА з посади першого заступника голови Державної служби автомобільних доріг України.
Текст документу розміщений на Урядовому порталі.
М.ГРИГОРОВ звільнений згідно з його заявою та виходом на пенсію.
Як повідомляв УНІАН, М.ГРИГОРОВ був призначений на посаду першого заступника голови Державної служби автомобільних доріг України 2 червня 2010 року.
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