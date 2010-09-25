На Сумщині працівники ДАІ застосували зброю для зупинки автомобіля

Cьогодні вночі у Cумській області працівники Державтоінспекції застосували зброю для зупинки автомобіля, яким керував п`яний водій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інцидент стався в Охтирці. Близько 1-ї години ночі патруль ДПС звернув увагу на автомобіль “ВАЗ-2101”, який рухався від одного узбіччя до іншого. Правоохоронці увімкнули проблискові маячки і жезлом та свистком подали водієві сигнал про зупинку. Несподівано водій направив машину на інспекторів, які в останній момент встигли відскочити вбік. Після цього правопорушник почав тікати, але вже за декілька хвилин співробітники ДАІ наздогнали втікача. На сигнали про зупинку та попередження про можливість застосування зброї водій не реагував. Враховуючи реальну загрозу іншим учасникам дорожнього руху, один з інспекторів оголив табельну зброю і зробив попереджувальний постріл угору. Однак порушника це не зупинило. Після цього працівник ДАІ зробив другий прицільний постріл по задньому колесу “ВАЗу”, який і зупинив автомобіль.

За кермом автомобіля перебував 23-річний житель Охтирки. Як показала медична експертиза, правопорушник перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння.

Водія було доставлено до Охтирського міського відділу УМВС України в Сумській області, а автомобіль відправлено на штрафмайданчик.