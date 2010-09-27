Hyundai відкликає в США майже 140 тисяч автомобілів

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Co відкликає в США майже 140 тисяч автомобілів Sonata нового покоління у зв'язку з дефектом у рульовій колонці.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), відкликанню, яке розпочнеться в жовтні, підлягають 139,5 тисячі автомобілів Sonata 2011 модельного року, що зійшли з конвеєра у період з 11 грудня 2009 року до 10 вересня 2010 року.

Виробник, згідно з повідомленням, побоюється, що дефект у рульовій колонці може призвести до втрати керування транспортним засобом і, як наслідок, до аварії.

Власники автомобілів Sonata останнього покоління зможуть одержати безкоштовну діагностику рульової колонки на сервісних станціях дилерських центрів південнокорейського автовиробника. Крім того, їм також відновлять програмне забезпечення, не стягуючи плати.

Нинішнє відкликання автомобілів Sonata 2011 модельного року - вже не перше з моменту запуску серійного виробництва. У лютому компанія Hyundai вже відкликала з ринку понад 47 тисяч автомобілів з ринків США і Південної Кореї через дефект дверних замків.