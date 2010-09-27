Абонентів фіксованого зв’язку "Укртелекому" стало меньше на 100 тис. осіб

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку компанії "Укртелеком" в I півріччі 2010 року скоротилося на 100 тис. чел.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укртелекому".

"Мережа фіксованого телефонного зв'язку ВАТ "Укртелеком" продовжує скорочуватися і на 01.07.2010 р. складала 10,2 млн. номерів проти 10,3 млн. на початок року", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії склали 456,4 млн. грн.