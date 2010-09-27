У Києві пустили поїзди по Дарницькому залізнично-автомобільному мосту

Сьогодні в Києві було відкрито залізничний рух на Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переході.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття руху взяли участь прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО, генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК і начальник Південно-західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Відкриття залізничного сполучення означає завершення першої черги будівництва переходу.

Сьогодні ж по новому залізничному переходу почався рух пасажирських потягів.

М. АЗАРОВ підкреслив, що відкриття мостового переходу це лише частина реалізації проекту, завершення якого необхідно здійснити у 2011 році.

"Сьогодні дійсно радісна подія. Вона хоч і проміжна, не основна. В основному радіти будемо, коли увесь комплекс запустимо в експлуатацію. Тобто, у повному об'ємі автомобільний перехід двосторонній, повністю комплекс Дарницького залізничного вокзалу. Тобто, увесь той величезний проект, який задумували ще у 2002 році", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр також згадав колишнього міністра транспорту Георгія Кірпу, який і був ініціатором будівництва мостового переходу.

М. АЗАРОВ підкреслив, що важливість події полягає і в тому, що за 4 місяці колектив будівельників і залізничників показав, що можна успішно вирішувати складні завдання. "Це наша з вами невелика, але перемога. І я упевнений, що ми доб'ємося того, що вже у 2011 році міст запрацює в повному обсязі і багато в чому вирішить проблеми сполучення у Києві", - сказав М.АЗАРОВ.

У кінці церемонії прем'єр-міністр у супроводі керівництва Мінтрансу і залізниці в спеціальній електричці проїхав по новому мостовому переходу.

Пізніше на брифінгу М. АЗАРОВ заявив журналістам, що, незважаючи на швидкі темпи будівництва, там дотримуються усі норми якості і за це відповідає керівництво Міністерства транспорту. "Головою відповідає Мінтранс за якість", - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві почалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планували завершити у 2006 році. Потім ці терміни кілька разів відсовувалися.

Згідно з проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій - 35 км, автомобільних підходів - 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста - 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн. - вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького мосту і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-західна залізниця. Будівництво моста веде компанія "Планета-міст".