«Укрзалізниця» з «Укрексімбанком» домовилися про кредит на добудову Дарницького мосту

"Укрзалізниця" домовилася з "Укрексімбанком" про надання їй кредиту у розмірі 370 млн. грн. для добудови Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

"З цього кредиту поки ні копійки не узято, хоча домовленості з "Укрексімбанком" вже досягнуто", - сказав він.

При цьому міністр підкреслив, що на цей момент кредитні кошти ще не витратили і необхідність в них може виникнути у жовтні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві було відкрито залізничний рух на Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переході.

У церемонії відкриття руху взяли участь прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК і начальник Південно-західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного моста через Дніпро в Києві почалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів відсовувалися.

Згідно з проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій - 35 км, автомобільних підходів - 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста - 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн. - вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького мосту і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-західна залізниця. Будівництво мосту веде компанія "Планета-міст".