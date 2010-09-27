Прокуратура має намір повернути 11 суден Київського річпорту у держвласність

Прокуратура Києва має намір повернути 11 річкових суден, які належать ВАТ "Київський річковий порт", у державну власність.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури м. Києва, у результаті проведеної перевірки встановлено, що ВАТ "Київський річковий порт" безпідставно, порушуючи передбачений законодавством порядок і процедуру, придбав право власності на 11 річкових суден (баржі, теплоходи, буксири) і отримав відповідні посвідчення.

Прокуратурою столиці пред'явлений позов до Господарського суду м. Києва на користь держави в особі Міністерства транспорту і зв'язку України до ВАТ "Київський річковий порт", Інспекції головного державного реєстратора флоту, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства про визнання недійсними посвідчень про право власності на вказані судна і визнання за ними права власності держави. На цей час почато провадження у вказаній справі і триває її розгляд, сказано у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.