Дарницький міст пройшов «випробування» Азаровим...

На Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переході в Києві, він же міст Кирпи (екс-міністр транспорту Григорій Кирпа був ініціатором будівництва мостового переходу), сьогодні відкрили залізничний рух. У церемонії взяв участь прем`єр-міністр Микола Азаров, який у супроводі керівництва Мінтрансу і «Укрзалізниці» у спеціальній електричці проїхав мостовим переходом, «перевіривши» його на міцність.

Відкрили з/д сполучення раніше запланованого часу – планували до 1 жовтня. А 25 жовтня має запрацювати оновлена станційна платформа "Лівий берег", 1 грудня – автомобільний з`їзд з лівого берега Дніпра на правий.

***Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві почалося 15 липня 2004 року. Його планувалося завершити в 2006 році. Цей мостовий перехід через Дніпро в Києві об`єднує дві складові: залізничну - дві колії, і автомобільну - дорога з шести смуг (по три в кожному напрямку). Довжина моста - 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій - 32,71 км., довжина автомобільних підходів - 15,08 км. У цілому передбачено будівництво 170 опор і монтаж 169 дорожніх споруд. Кошторисна вартість будівництва — 9 млрд 157 млн грн, з яких 4 млрд 254 млн грн, – вартість автодорожньої частини. Пропускна спроможність моста складатиме 60 тисяч автомобілів і 120 пар потягів на добу. У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця було здійснене з`єднання лівого і правого берегів Дніпра. У кінці 2008 року було відкрито робочий рух однією залізничною гілкою моста.

Сьогоднішня подія – лише частина реалізації проекту, завершити який планується в 2011 році. Варто нагадати, що в кінці 2008 р. було відкрито робочий рух однією залізничною гілкою моста, в травні ц.р. – вже обома гілками. Тобто, потяги могли ходити, але для доставки матеріалів будівельникам та ін., а не для перевезення пасажирів.

Ідея будівництва мосту зародилася у 2002 р. Підставою став аналіз динаміки зростання обсягів перевезень на Київському залізничному вузлі, який показав, що існуючі потужності вичерпаються у 2010-2015 роках. Це могло статися через обмежені технічні можливості діючих в Києві магістралей, у першу чергу, мостів через Дніпро, пропускна спроможність яких не мала перспектив.

Крім того, будівництво нового транспортного переходу поряд з діючим залізничним мостом було обумовлене тим, що існуючі автомобільні мости в Києві переобтяжені, новий комбінований з 6-ти смуговим автомобільним рухом перехід зняв би гостроту проблеми. Після введення його в експлуатацію планувалося якісно відремонтувати залізничний міст, продовживши тим самим термін його експлуатації.

Як зазначив міністр транспорту і зв`язку Костянтин Єфименко, усі стандарти якості під час будівництва Дарницького мосту буде витримано.

«На цьому проекті задіяно чотири проектні інститути: на кожний з етапів будівництва вони дають ґрунтовні висновки. Акт робочої комісії з введення об`єкту в експлуатацію - документ, який підписують понад 40 компетентних фахівців, які беруть на себе відповідальність за всі норми якості і безпеки», - сказав міністр.

За його словами, на Дарницькому мосту було проведено відповідні експертизи, перевірки норм безпеки здійснили відповідні органи. «Цей міст буде одним з найнадійніших транспортних вузлів», - наголосив К.Єфименко.

Найбільший інтерес викликає автомобільний рух по новому мосту, що відчутно вирішить проблему заторів у столиці. Утім, полегшення слід чекати не раніше 2012 року.

Тим часом, прем`єр-міністр Н.Азаров і міністр транспорту і зв`язку Костянтин Єфименко не виключають випередження плану, вони не раз заявляли про необхідність прискорення робіт на переході. При цьому «пілотний» авторух планувалося запустити до кінця поточного року. Наскільки це реально – залежить від фінансування.

За словами К.Єфименко, з «Укрексімбанком» вже домовилися про кредит в 370 млн грн. Хоча, це не означає сьогохвилинного виділення коштів, а до кінця року залишився квартал...

До речі, кредитор повинен був з’явитися ще в серпні ц.р. - Кабмін у середині липня доручив ряду фінансових установ, у т.ч. й «Укрексімбанку», розглянути протягом 30 днів питання надання Південно-західній залізниці, яка є замовником будівництва, кредитів на вказану суму з терміном погашення до 31 грудня 2011 року і з процентною ставкою не більше 15% річних. Мабуть, вказані в списку Кабміну фінустанови - «Ощадбанк», банки "Київ", "Родовід" і "Укргазбанк" - не спокусилися пропозицією надати таку позику.

Крім того, шукають інвестора і для Дарницького залізничного вокзалу, з яким пов`язаний новий міст. На його добудову необхідно 100 млн. євро. Якщо все вийде, то пропускна спроможність вокзалу підвищиться з нинішніх 15,5 тис. пасажирів за добу до 70 тис. Саме тоді й можна буде говорити про повноцінне залізничне сполучення на мостовому переході. А наразі потяги заважатимуть будівництву автомобільної частини моста, а Дарницький залізничний вокзал не в змозі прийняти додаткову кількість пасажирів...

(УНІАН)