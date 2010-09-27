Новий міст допоможе розподілити потік між Київ-Пасажирським і Дарницьким вокзалами – Костюк

Запуск руху по новому мосту в столиці допоможе розподілити пасажиропотік між Київ-Пасажирським і Дарницьким вокзалами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», про це сказав генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК сьогодні у ході відкриття залізничного руху по новому автомобільно-залізничному переходу через Дніпро в Києві.

«Запуск регулярного залізничного руху по новому мосту дозволить раціонально розподілити обслуговування потягів між станцією Київ-Пасажирський і новим вокзальним комплексом на станції Дарниця», – відзначив він.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», відкриття залізничного сполучення – це приклад повної мобілізації залізничників у виконання доручення уряду для поліпшення транспортної розв`язки в Києві, а також поліпшення залізничного сполучення.

За інформацією прес-служби, будівництво мостового переходу вже профінансоване на суму 5 млрд. 378,2 млн. грн., з них 900,2 млн. грн. – кошти державного бюджету. Освоєно інвестицій на суму 4 млрд. 698,9 млн. грн., зокрема в 2010 році – 393,4 млн. грн.

З державного бюджету України на 2010 рік у рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 для будівництва мостового переходу через Дніпро станом на 25 вересня п.р. виділено 500 млн. грн. з передбачених 650 млн. грн.

Згідно з повідомленням, у 2010 році планується закінчити будівництво автомобільного проїзду з лівого на правий берег. Для повного завершення робіт необхідно закінчити будівництво автомобільного проїзду з правого на лівий берег, будівництво автомобільних з`їздів правобережного і лівобережного підходів, будівництво транспортної розв`язки "Видубичі" і виїзду на Харківське шосе. Автодорожню складову планується завершити в 2012 році.

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, в Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро по новому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було почато у липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн.

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві об`єднує дві складові: залізничну – дві колії, і автомобільну – дорога з шести смуг (по три у кожному напрямі). Довжина мосту – 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій – 32,71 км, довжина автомобільних підходів – 15,08 км. Всього планом передбачено будівництво 170 опор і монтаж 169 подорожніх споруд. Кошторисна вартість будівництва – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини.

Пропускна спроможність моста становитиме 60 тис. автомобілів і 120 пар потягів на добу.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання лівого і правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній вітці моста.