Посольство Ізраїлю: Співробітників «навмання» використовували при контрабандній торгівлі автомобілями

У Посольстві Ізраїлю в Україні заявляють, що їх співробітників «навмання» використовували при контрабандній торгівлі автомобілями.

Як повідомила УНІАН прес-служба телеканалу TVi, про це в ефірі телеканалу повідомила заступник посла Посольства Держави Ізраїль в Україні Ольга ДОЛЬБУРТ.

Вона зазначила, що скандальні співробітники посольства - ГОР Юла і ГОР Єлі - вже звільнені. О.ДОЛЬБУРТ також заявила, що ці співробітники були лише охоронцями, хоча й володіли дипломатичними паспортами.

«Я не знаю з погляду українських законів, але з погляду ізраїльських законів тут були очевидні правопорушення. Людина скористалася своїми дипломатичними привілеями більше, ніж належить по закону», – сказала дипломат.

Водночас О.ДОЛЬБУРТ відзначила, що ізраїльтян просто використовували «навмання». За її словами, домовленості з митницею забезпечували українські покупці контрабандних автомобілів, а ізраїльтян підключали до махінацій лише наприкінці.

«...Те, що матеріали справи було передано ізраїльській поліції в найкоротші терміни, свідчить про те, що це серйозне правопорушення, до якого ставляться з повною відповідальністю...», – наголосила ізраїльський дипломат.

На її думку, оскільки у справі замішані громадяни двох держав, правоохоронні органи обох країн повинні працювати в режимі щільної співпраці.

«Ізраїльській поліції теж потрібне сприяння української поліції», – зазначила О.ДОЛЬБУРТ.

Як повідомляв УНІАН, міліція продовжує дослідчу перевірку фактів незаконного ввезення до України автомобілів ізраїльськими дипломатами, за результатами перевірки буде порушено кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що МВС встановлює достовірність інформації, обнародуваної в ЗМІ, про те, що ізраїльські дипломати незаконно ввезли до України іномарки на суму 3 млн. доларів.