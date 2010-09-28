«Укрзалізниця» до 2011 р. планує розробити програму інформатизації залізничного транспорту

Фахівці «Укрзалізниці» спільно з ученими готують програму інформатизації залізничного транспорту, яка об`єднає діючі і нові автоматизовані системи управління технологічними процесами. Розробити її планують до 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, це дозволить підвищити ефективність залізничних послуг, зробити їх прозорішими, скоротити витрати на управління, досягти конкурентних переваг перед іншими видами транспорту.

Як відзначають у відомстві, про ці плани «Укрзалізниці» було заявлено в ході науково-практичної конференції, яка проходить 27-29 вересня в Алушті. У конференції беруть участь теоретики і практики, фахівці у сфері інформаційних технологій «Укрзалізници» і учені з України, Білорусі і Росії.

За інформацією прес-служби, учасники конференції відзначили, що "Укрзалізниця" займає лідерські позиції серед залізниць країн СНД в процесі активного переходу на електронний документообіг.

Як наголошується в повідомленні, на сьогодні в «Укрзалізниці» вже добре себе зарекомендували автоматизована система оперативного управління перевезеннями, яка забезпечує інформаційний супровід всього процесу перевезень; автоматизована система управління пасажирськими перевезеннями, яка забезпечує виконання операцій від оформлення проїзду і до формування фінансово-статистичної звітності в секторі пасажирських перевезень, а також взаємодіє з аналогічною системою країн СНД «Експрес-3».

Фахівці у сфері інформаційних технологій працюють над удосконаленням інших процесів на залізничному транспорті України, зокрема, створенням автоматизованих робочих місць.

Також продовжується робота по переходу на електронне оформлення перевізних документів у вантажних залізничних перевезеннях, одночасно створюється єдина електронна база даних вантажовідправників. Упроваджуються інформаційні системи в технологічних процесах, пов`язаних з обробкою вагонів і перевізних документів, а також взаєморозрахунків з користувачами транспортних послуг.

Як відзначають у відомстві, функціонування єдиної бази даних залізничних перевізних документів дозволить спростити роботу з відправниками і одержувачами вантажів з оформлення і укладення договорів, розрахунків в мережі Інтернет. У основі такого електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, що дозволяє здійснювати юридичну дію при обміні документами в електронному вигляді без надання паперового документа.